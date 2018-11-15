CNBC насчитал 13 стран, заинтересованных в покупке российских С-400
По меньшей мере 13 стран хотят купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вместо американских аналогов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведке США.
На телеканале подчеркнули, что эти страны хотят купить С-400 несмотря на угрозу встречных санкций со стороны США.
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Один из источников рассказал, что представители Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Алжира, Марокко и Вьетнама уже провели с российской стороной переговоры о покупке С-400.
Ранее специализированный военный журнал National Interest сообщал, что Индия купила С-400 из-за геополитических и экономических интересов.