В НАТО назвали безответственным создание помех работе GPS
НАТО считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление альянса.
Подчеркивается, что система, в том числе, используется в гражданских целях и повышает возможности в связи с вызовами в сфере радиоэлектронной безопасности.
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«С учетом гражданского использования GPS создание помех такого рода опасно и безответственно», — говорится в заявлении.
В тексте документа уточняется, что Норвегия возложила ответственность за сбои в работе GPS во время учений Trident Juncture на Россию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии.