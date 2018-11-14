В НАТО назвали безответственным создание помех работе GPS

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НАТО считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление альянса.

Подчеркивается, что система, в том числе, используется в гражданских целях и повышает возможности в связи с вызовами в сфере радиоэлектронной безопасности.

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«С учетом гражданского использования GPS создание помех такого рода опасно и безответственно», — говорится в заявлении.

В тексте документа уточняется, что Норвегия возложила ответственность за сбои в работе GPS во время учений Trident Juncture на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии.