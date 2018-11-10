Трамп пояснил свою реакцию на слова Макрона о европейской армии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть «сильную Европу», однако выступает за более честное разделение расходов. Об этом сообщает Reuters.

Во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что хочет видеть Европу сильной.

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«Каким бы способом мы этого ни добились, лучшим и наиболее эффективным будет тот, которого хотим мы оба», — отметил президент США.

Он также объяснил свою резкую реакцию на слова Макрона о создании армии ЕС. По словам Трампа, США хотят помочь Европе, однако сейчас военные расходы распределены несправедливо — большую часть несет Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Елисейский дворец, где начал встречу с французским президентом.