Пентагон выступил за укрепление военных связей с КНР
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон привержен поддержанию связи с военными Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он сказал по итогам встречи с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.
По словам Мэттиса, США хотят доработать механизм избежания конфликтов с китайскими военными.
Реклама
В свою очередь Вэй Фэнхэ отметил, что мирное сотрудничество военных двух стран будет полезно для всего мира.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне сравнили угрозу от России и Китая.