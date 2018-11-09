Пентагон выступил за укрепление военных связей с КНР

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон привержен поддержанию связи с военными Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам встречи с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По словам Мэттиса, США хотят доработать механизм избежания конфликтов с китайскими военными.

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В свою очередь Вэй Фэнхэ отметил, что мирное сотрудничество военных двух стран будет полезно для всего мира.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне сравнили угрозу от России и Китая.