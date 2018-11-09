Генпрокурор Украины заявил о 3 млн единиц нелегального оружия в стране

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в стране в незаконном обороте находится более 3 млн единиц оружия, передает РИА «Новости».

По его словам, рост нелегального оборота оружия связан с военным конфликтом в Донбассе.

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«По данным министерства внутренних дел, мы имеем в стране более трех миллионов нелегального нарезного оружия», — сказал Луценко.

Он также добавил, что за минувшие девять месяцев на Украине было зарегистрировано 1241 убийство и 1717 разбоев.

Ранее сообщалось, что по оценкам главы ассоциации владельцев оружия Украины в стране не зарегистрировано около 5 млн единиц оружия.