В УПЦ заявили о «незаконном» отстранении военных священников от службы

Пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно отстраняет от работы военных капелланов в воинских частях страны. Данное заявление опубликовано на сайте УПЦ МП.

Настоятель храма Архистратига Михаила архимандрит Лука (Винарчук) заявил, что его храм, ранее расположенный в воинской части А-0222, был передан Украинской православной церкви «неканонического» Киевского патриархата (УПЦ КП). По словам Луки, украинские власти сформировали списки священников УПЦ МП, которых подозревают в участии в «гибридной войне».

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«Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу», — заявил Лука.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об обвинениях УПЦ МП в адрес украинского Минобороны из-за недопуска священников в зону АТО.