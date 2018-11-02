Суд арестовал военного эксперта по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте российского военного эксперта Владимира Неелова в связи с подозрениями в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам источника, Неелов в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово».

Реклама

«В суде зарегистрировано ходатайство об аресте В.М. Неелова, которому инкриминируется статья 275 УК России (госизмена)», — говорится в судебной карточке.

Источник также заявил, что эксперт отказался от услуг адвоката, которого для него нашли родственники.

Ранее сообщалось, что Киев заподозрил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в госизмене.