МИД обвинил боевиков в срыве меморандума по Идлибу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены террористической организации «Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)» и другие боевики, остающиеся в сирийской провинции Идлиб, пытаются сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации, передает РИА «Новости».

По ее словам, террористы продолжают обстреливать сирийские правительственные войска на юге Идлиба, а также на северо-западе Хамы.

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«Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб террористов из «Нусры», других аффилированных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, который был заключен между Россией, Турцией в Сочи 17 сентября», — заявила Захарова.

Ранее МИД России объяснил причину создания зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

«Джебхат ан-Нусра» («Нусра»), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.