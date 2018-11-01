МИД обвинил боевиков в срыве меморандума по Идлибу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены террористической организации «Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)» и другие боевики, остающиеся в сирийской провинции Идлиб, пытаются сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации, передает РИА «Новости».
По ее словам, террористы продолжают обстреливать сирийские правительственные войска на юге Идлиба, а также на северо-западе Хамы.
«Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб террористов из «Нусры», других аффилированных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, который был заключен между Россией, Турцией в Сочи 17 сентября», — заявила Захарова.
Ранее МИД России объяснил причину создания зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
«Джебхат ан-Нусра» («Нусра»), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.