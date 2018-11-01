NY Mag рассказал, что США подтолкнуло к окончательному намерению завершить войну в Йемене

Соединенные Штаты окончательно намерены добиться прекращения войны в Йемене, пишет New York Magazine.

Так, на этой неделе Государственный секретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис призвали положить конец войне в Йемене. По словам главы оборонного ведомства США, «необходимо двигаться к мирному процессу» не только в ближайшем будущем, но Вашингтон должен это сделать «в ближайшие 30 дней», говорится в материале.

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Издание отмечает, что это самые решительные формулировки о войне в Йемене со времен ее начала три года назад. Эти шаги являются частью скоординированного толчка к завершению войны в Йемене, которую ООН называет «худшим гуманитарным кризисом в мире», пишет NY Mag.

Строгие формулировки о йеменской войне среди членов администрации президента США Дональда Трампа объясняются двумя событиями: убийством оппозиционного саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи и ростом оппозиции внутри конгресса США в отношении роли США в текущей войне, а также по вопросу голодающего населения и убийства детей, поясняет издание.

В частности, убийство Хашукджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле поставило вопрос о доверии Эр-Рияду. Так, США обеспечивает дозаправку саудовских самолетов и продает оружие саудовскому королевству, что делает США соучастником йеменского кризиса, отмечается в материале.