Эрдоган объявил начало военной операции против сирийских курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские войска в «скором времени» начнут военную операцию против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Эрдогана, турецкие военные не позволят террористам «утопить в огне и крови» подконтрольные им территории.

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«Мы не остановимся на достигнутом и уничтожим террористическую группировку к востоку от Евфрата. Вскоре мы сокрушим террористическую организацию более всеобъемлющими и эффективными операциями», — заявил Эрдоган.

Также он рассказал, что предварительная подготовка к операции уже завершена. Турецкий лидер добавил, что военные приступили к активным действиям несколько дней назад. Он подчеркнул, что страна «не сможет смотреть в будущее с уверенностью» без того, чтобы сирийский вопрос был решен.

В воскресенье, 28 октября, сообщалось, что турецкая армия обстреляла позиции курдов в Сирии.