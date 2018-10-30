В Совфеде объяснили поручение Трампа найти «нарушения» ДРСМД Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий после того, как стало известно о поручении президента Соединенных Штатов подготовить доклад о «нарушении» российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

По мнению Джабарова, Трамп стремится доказать, что причиной выхода американской стороны из соглашения являются нарушения, допущенные Россией.

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«Это такая «хорошая» отговорка, потому что она развязывает руки и, честно говоря, всерьез ее никто не воспринимает», — сказал Джабаров.

Он добавил, что доклад о «российских нарушениях» должен показать, что Соединенные Штаты являются миролюбивой страной, а на выход из ДРСМД их толкает «агрессивная» Россия.

Ранее Трамп распорядился подготовить доклад по ДРСМД для Конгресса США. Уточняется, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.