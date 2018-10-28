Мэттис: убийство Хашукджи может дестабилизировать Ближний Восток
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи может дестабилизировать Ближний Восток. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, ситуация в регионе может измениться из-за возможного участия Саудовской Аравии в убийстве Хашукджи.
Реклама
Он также добавил, что США призывают все страны к «непоколебимому уважению прав человека».
Ранее Мэттис рассказал о дополнительных мерах США в связи с делом Хашукджи.