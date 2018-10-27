Украинский капитан нашел способ вернуть Азовское море

Капитан первого ранга украинских Военно-морских сил (ВМС) Евгений Лупаков заявил, что для обеспечения безопасности в Азовском море Украине следует действовать «более радикально» и не надеяться на санкции Евросоюза против России. Свое мнение он выразил порталу «Обозреватель».

Лупаков отметил, что «прежде всего» Украине необходимо расторгнуть договор 2003 года О сотрудничестве в использовании Азовского моря, а потом провести «делимитацию» украинской границе в этом регионе. Третьим шагом, считает капитан, должны стать ракетные учения в Азовском море.

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«И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море», — посчитал Лупаков.

Он заключил, что при выполнении этих условий «никаких проблем тогда не будет».

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря заведет страну в тупик.