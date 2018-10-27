Израиль опубликовал видео ракетных атак по Газе

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Армия обороны Израиля опубликовала в своем твиттере видео, на котором запечатлены атаки израильских ВВС по объектам в секторе Газа.

Израильские военные рассказали, что они нанесли удар по цементному заводу группировки «Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России). По словам военных, там производился цемент, который использовался для прокладки подземных тоннелей в Израиль. Представители армии добавили, что этот завод находился неподалеку от школы.

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Также, по данным Армии обороны, атаке подвергся объект, в котором производилось оружие для атак на «мирных жителей» Израиля.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля возобновили атаки по сектору Газа.