Израиль опубликовал видео ракетных атак по Газе

Армия обороны Израиля опубликовала в своем твиттере видео, на котором запечатлены атаки израильских ВВС по объектам в секторе Газа.

Израильские военные рассказали, что они нанесли удар по цементному заводу группировки «Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России). По словам военных, там производился цемент, который использовался для прокладки подземных тоннелей в Израиль. Представители армии добавили, что этот завод находился неподалеку от школы.

Также, по данным Армии обороны, атаке подвергся объект, в котором производилось оружие для атак на «мирных жителей» Израиля.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля возобновили атаки по сектору Газа.

2. We also struck this Islamic Jihad weapons manufacturing facility - they use their weapons to try to kill innocent Israeli civilians, we use our weapons to destroy their weapons. pic.twitter.com/bKqyBsaZwf