Путин пообещал ответ на поставки новых ракет США в Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США могут начать поставки ракет в Европу в случае выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Он также добавил, что европейские страны «согласятся с возможным ответом России».
Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом заявления США по ДРСМД.