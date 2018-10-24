Путин пообещал ответ на поставки новых ракет США в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США могут начать поставки ракет в Европу в случае выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Он также добавил, что европейские страны «согласятся с возможным ответом России».

Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом заявления США по ДРСМД.