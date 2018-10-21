Пушков объяснил, почему Трампу лучше передумать выходить из договоров по ядерному оружию

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий после появления информации о выходе Соединенных Штатов из договоров по ядерному оружию. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению Пушкова, американскому президенту Дональду Трампу лучше «передумать», поскольку в сфере ядерного оружия страна не получит решающего превосходства.

Реклама

«…Трамп сделает Америку не снова великой («great again»), а снова повышенно уязвимой («more vulnerable again»)», — заявил Пушков.

Ранее в Госдуме обвинили США в стремлении навязать России гонку вооружений.