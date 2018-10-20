В ЛНР пригрозили сбивать украинскую авиацию у линии соприкосновения

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ведомство имеет право уничтожать украинскую авиацию около линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».

По его словам, ЛНР готова воспользоваться таким правом для защиты мирных жителей.

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В то же время он отметил, что использование боевой авиации станет грубейшим нарушением минских договоренностей.

«Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию», — отметил он.

Ранее в ЛНР обвинили страны в бездействии после гибели людей при обстреле ВСУ.