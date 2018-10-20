Шойгу и Мэттис впервые встретились в Сингапуре

Российский министр обороны Сергей Шойгу впервые встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре. Об этом говорится сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что их встреча состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу. Мэттис выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи и сказал, что американцы понимают чувства граждан России, так как тоже пережили что-то подобное.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал инициативу установки Поклонного креста на православном кладбище в форте Росс в Калифорнии.