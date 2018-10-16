Командующий ВМС Украины пригрозил «применить силу» в Азовском море

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пригрозил тем, что Киев готов применить силу в случае «обострений» в Азовском и Черном морях. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си Украина».

На вопрос о законных проверках судов в районе Крымского моста, который проводят корабли ФСБ и Черноморского флота России, Воронченко ответил, что они действительно не являются противоправными. При этом он назвал их «грязными действиями».

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«Если будет то обострения, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — предупредил командующий ВМС Украины.

Воронченко также заверил, что даже малыми силами ВМС страны «способны выполнять соответствующий перечень задач».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовится к отпору «российской агрессии» на Азове.