Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Украину. Слова украинского лидера приводятся на его официальной странице в фейсбуке.

Данное заявление Порошенко сделал, комментируя авиационные учения НАТО «Чистое небо — 2018», которые проходят на территории страны.

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«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — сказал Порошенко.

При этом украинский президент не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары по Украине.

Также он подчеркнул, что украинские власти ценят «прочную и надежную позицию», которой придерживаются партнеры из США и НАТО и заверил, что военные Украины многому учатся у войск альянса.

Ранее сообщалось о начале учений «Чистое небо — 2018». Они продлятся до 19 октября.