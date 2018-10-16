Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Украину. Слова украинского лидера приводятся на его официальной странице в фейсбуке.
Данное заявление Порошенко сделал, комментируя авиационные учения НАТО «Чистое небо — 2018», которые проходят на территории страны.
«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — сказал Порошенко.
При этом украинский президент не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары по Украине.
Также он подчеркнул, что украинские власти ценят «прочную и надежную позицию», которой придерживаются партнеры из США и НАТО и заверил, что военные Украины многому учатся у войск альянса.
Ранее сообщалось о начале учений «Чистое небо — 2018». Они продлятся до 19 октября.