Большинство поляков выступили против «Форта Трамп»

Большая часть поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Об этом свидетельствуют итоги исследования IBRIS, опубликованного в Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 61,5% респондентов отрицательно относятся тому, что в названии американской базы будет присутствовать имя нынешнего американского президента Дональда Трампа. Эту идею поддержали 11,5%, у остальных участников опроса нет ответа на соответствующий вопрос.

Ранее польский президент Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп».