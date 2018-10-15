Представители российского Минобороны проинспектируют полигоны в Хорватии и Ирландии

Представители российского Минобороны отправятся в Хорватию и Ирландию, где проведут инспекцию полигонов с 15 по 18 октября. Об этом пишет «Красная звезда».

Согласно имеющейся информации, на территории Хорватии будет проверен район, площадь которого составляет примерно 16 тыс. кв. м, а в Ирландии — 15 тыс. кв. м. Представители России проверят учебные районы и полигоны, а также будут проинформированы о военной деятельности в указанных регионах и о находящихся там воинских частях и формированиях.

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«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному информированию», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские саперы прибыли в Лаос, где они в течения пяти месяцев будут искать авиабомбы США на территории размером более 100 га.