Россия призвала навести порядок в кадровом состоянии Миссии ОЗХО

Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва призывает навести порядок в кадровом состоянии Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), передает РИА «Новости».

«Просим также навести порядок в том, что касается кадрового состояния МУФС, где доминируют представители группы стран, известных как «Друзья Сирии». Серьезные сомнения в беспристрастности МУФС вызывает то, что оба руководителя этой миссии до недавнего времени были британцами», — заявил Шульгин.

Шульгин заявил, что намерен «настойчиво добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работала в соответствии с КЗХО, и чтобы ее состав был географически сбалансированным, как это соответствует практике других международных организаций».