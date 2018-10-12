СМИ: пожар на военной авиабазе в Бельгии мог произойти из-за случайного выстрела

Причиной пожара на военной авиабазе Флоренн в Бельгии могла стать ошибка технического сотрудника, случайно открывшего огонь из орудий самолета. Об этом сообщает телеканал RTL Info.

На телеканале рассказали, что технический сотрудник работал с системами боевого самолета, что могло привести к случайным выстрелам по стоявшим поблизости истребителям, которые были заправлены керосином. Это могло привести к возгоранию и детонации топлива.

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Представитель профсоюза оборонных служащих Бориса Моранвиля добавила, что причиной возгорания могла стать техническая неисправность. Также она исключила возможность «преднамеренного акта».

Ранее сообщалось, что в Бельгии произошел пожар на военной авиабазе.