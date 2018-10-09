На Украине заявили о возможной диверсии на военном складе

Сотрудники службы безопасности Украины рассматривают несколько возможных причин возникновения пожара, который привел ко взрыву боеприпасов на военном складе в Черниговской области, среди которых есть также версия о диверсии, передает РИА «Новости».

«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — сообщили в СБУ.

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Отмечается, что на место приехала следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства.

Ранее военная прокуратура возбудила дело из-за взрывов на складе на Украине.

Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.