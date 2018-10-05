В Израиле заявили, что С-300 России «даже не смогут отследить» F-35 США

Министр регионального сотрудничества Израиля Цаки Ханегби заявил, что эффективность израильских ВВС не пострадает от поставок российских С-300 в Сирию, так как у них на вооружении есть истребители пятого поколения американского производства F-35, передает «Интерфакс» со ссылкой на радио армии обороны Израиля.

«У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить», — заявил министр.

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Он также подчеркнул, что поставка С-300 в Сирию «безусловно» не сможет остановить нанесение Израилем ударов по территории страны. Ханегби также указал на то, что российские зенитные комплексы могут быть уничтожены как с воздуха, так и с земли.

Ранее СМИ писали о том, что США могут применить истребители F-22 в Сирии после поставок С-300.