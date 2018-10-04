США могут применить истребители F-22 в Сирии после поставок С-300

После передачи российских зенитных ракетных комплексов С-300 Сирии, США могут возобновить применение в военных действиях на территории САР истребителей F-22, сообщает The Drive.

Отмечается, что сейчас США уже используют истребители в районах, подконтрольных сирийским властям.

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Также издание подчеркивает, что применение С-300 Дамаск сможет начать примерно через три месяца. Кроме того, по информации The Drive, предоставленных Россией ЗРК может быть недостаточно для охвата северо-западного региона страны.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал «безотвественной» поставку С-300 в Сирию.