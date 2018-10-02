Al-Monitor: Россия укрепляет контроль над воздушным пространством в Сирии

Россия предпринимает активные шаги по контролю над воздушным пространством в Сирии после крушения Ил-20, пишет Al-Monitor.

После того, как 17 сентября в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, Москва пытается предотвратить новые возможные «оплошности Сирии», отмечает издание. В частности, Россия планирует предоставить CАР лучшее противоракетное вооружение, которое может изменить баланс сил в ближневосточном регионе.

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В сентябре российский самолет был непреднамеренно сбит ПВО Сирии, которые целились в четыре израильских истребителя F-16. Как позднее отметили в российском министерстве обороны, израильские военные использовали российский самолет в качестве прикрытия. Несмотря на то, что технические тонкости инцидента не раскрыты, последствия этого события будут в будущем, добавляет издание.

В течение двух недель Москва планирует передать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Как отмечает Al-Monitor, Россия пытается воспрепятствовать действиям Израиля в небе над Сирией. Кроме того, новые меры по усилению противовоздушной обороны Сирии должны помочь в правильной идентификации российской авиации, говорится в материале.

Вопрос заключается в том, окажут ли новые действия России по контролю за воздушным сирийским пространством большее влияние на Турцию или Израиль, подчеркивает Al-Monitor. Так, Анкара заинтересована в том, чтобы российские ЗРК С-300 были развернуты вблизи Алеппо и Идлиба.