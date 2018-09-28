Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал страну восточным флагом НАТО. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на его пресс-службу.
Отмечается, что об этом Порошенко заявил во время посещения американской базы Береговой охраны «Балтимор», где он принимает участие в передаче Украине двух старых патрульных катеров береговой охраны США типа «Айленд».
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«Украина является де-факто восточным флангом НАТО», — сказал Порошенко.
Он добавил, что этот факт усиливает оборонное сотрудничество между украинской и американской сторонами.
Ранее Порошенко заявил о значительном вкладе американской стороны в развитие вооруженных сил Украины.