Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал страну восточным флагом НАТО. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на его пресс-службу.

Отмечается, что об этом Порошенко заявил во время посещения американской базы Береговой охраны «Балтимор», где он принимает участие в передаче Украине двух старых патрульных катеров береговой охраны США типа «Айленд».

Реклама

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО», — сказал Порошенко.

Он добавил, что этот факт усиливает оборонное сотрудничество между украинской и американской сторонами.

Ранее Порошенко заявил о значительном вкладе американской стороны в развитие вооруженных сил Украины.