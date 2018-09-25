Кремль не стал называть условия поставок С-300 в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об условиях поставки комплексов С-300 в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу вам этого точно сказать. В данном случае оставляю без ответа ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

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В то же время он отметил, что поставки комплексов Дамаску не направлены против третьих стран.

«Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», — заключил Песков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в беседе с Владимиром Путиным, что «передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе».

Ранее в МИД России ответили также на критику США по поводу поставки комплексов С-300 сирийским властям.