Минобороны назвало доказанной вину Израиля в гибели Ил-20

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что новые данные доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии лежит на ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявления представителей израильской армии о непричастности являются ложными.

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Он также добавил, что новые данные не свидетельствуют, а доказывают вину Израиля.

Конашенков подчеркнул, что вина за крушение Ил-20 лежит на ВВС Израиля.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России представило новые данные, которые отображают по секундам положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в ходе крушения российского Ил-20 в Сирии.