В Раде посмеялись над словами Порошенко о «самой сильной армии на континенте»

Депутат украинской Рады Вадим Рабинович дал ироничный комментарий после заявления президента страны Петра Порошенко о том, что на Украине «самая сильная армия на континенте». Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Порошенко сделал такое заявление во время ежегодного послания в парламенте 20 сентября. По словам Рабиновича, об этом говорит не только глава государства, но и главнокомандующие страны.

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«Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные», — сказал Рабинович.

Ранее Порошенко подчеркнул, что Украина играет ключевую роль в роль в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.