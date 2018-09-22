SANA: коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ из сирийской провинции

Международная коалиция во главе с США эвакуировала из сирийской провинции Дейр-эз-Зор ряд главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По имеющимся данным, вертолеты международной коалиции, действиями которой руководят Соединенные Штаты, провели операцию по эвакуации высокопоставленных членов ИГ. Согласно данным источников, боевиков транспортировали в неизвестном направлении.

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Ранее сообщалось, что Россия обнаружила прибежище террористов ИГ рядом с военной базой США в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.