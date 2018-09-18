Минобороны: Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии

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Министерство обороны России сообщило, что российский самолет Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, передает РИА «Новости».

«Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал представитель Минобороны

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В министерстве также отметили, что опасная ситуация был преднамеренно создана самолетами Израиля в районе Латакии.

Ранее сообщалось, что Франция отрицает причастность к исчезновению Ил-20 в Сирии.

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Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.