СМИ: в Британии ужаснулись возможностям российского «Урагана»

Российская сторона продемонстрировала всему миру «устрашающую» реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган», которая была показана во время военных учений «Восток-2018», пишет The Sun.

Издание впечатлила военная машина, которая весит 20 т и стреляет ракетами весом 280 кг дважды в секунду. В материале отмечается, что от «устрашающих» кадров видеозаписи «кровь стынет в жилах».

Ранее сообщалось, что журнал Popular Mechanics назвал новую российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире.