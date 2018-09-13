Путин назвал Россию миролюбивым государством

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия является миролюбивым государством, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе военных учений «Восток».

«Россия — миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов», — сказал Путин.

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Он также добавил, что российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется, и поддержать союзников.

«Наш долг перед Россией, обращаюсь сейчас к российским военнослужащим, наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется, и поддержать союзников», — сказал Путин.

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