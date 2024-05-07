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Верховный суд дал право наследникам сохранять льготы по кредитам

«Ъ»: условия господдержки должны предоставляться наследникам в полном объеме

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Экономколлегия Верховного суда (ВС) РФ вынесла решение по переходу льготных условий кредитования на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) к наследникам заемщика. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Высшая инстанция посчитала, что привилегии, такие как отсрочка платежей или списание долга, могут сохраняться, если преемник продолжил деятельность компании с соблюдением необходимых условий.

Спор был инициирован Юлией Потрихаевой после того, как МСП Банк отказался списать кредит на 4,2 млн рублей, выданный ее матери Ларисе по программе господдержки в 2020 году для финансирования кафе «Красный мак». Предпринимательница получила ссуду на льготных условиях в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Однако в декабре 2020-го бизнес перешел к дочери Юлии. Она продолжила содержать кафе и сохранила весь штат за свой счет. При обращении в банк для урегулирования долга наследнице сообщили о прекращении действия субсидии из-за кончины первоначального заемщика и потребовали выплаты процентов по ставке 12% годовых. Потрихаева оспорила решение в суде, ссылаясь на соблюдение всех условий программы господдержки: сохранение численности работников и видов деятельности. Нижестоящие инстанции приняли сторону банка, указав на невозможность наследования статуса ИП, пишет издание.

Однако коллегия ВС встала на сторону наследницы. В решении отмечается, что целью субсидий было создание благоприятных условий для заемщиков и помощь им в преодолении коронакризиса, а не поддержка кредитных организаций.

«Исходя из принципа универсального правопреемства, к наследнику должны перейти не только обязательства по погашению кредита, но и право на списание долга», — говорится в постановлении ВС.

При этом коллегия указала на недопустимость необоснованного обременения заемщиков, поскольку банк является профессиональным участником и обязан действовать разумно и добросовестно.

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