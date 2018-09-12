Армения обсуждает возможность нового военного кредита от России

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что руководство страны обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита, который должен будет составить 100$ млн, передает РИА «Новости».

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100$ миллионах», — сказал Тоноян.

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По его словам, на данный момент он не имеет права называть вооружения, которые планирует приобрести Армения

«В свое время вам будет предоставлена информация», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами успешно развивается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения стран должны основываться на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.