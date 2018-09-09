В Совфеде назвали переброску Украиной бронекатеров антироссийской акцией

Член оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что акция Украины по переброске бронекатеров в Азовское море носит «откровенно антироссийский характер». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что Россия будет препятствовать милитаризации Азовского моря всеми доступными ей в рамках международного права способами.

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«Милитаризация Азовского моря, многократно увеличивающая вероятность вооруженного столкновения сторон, — это, пожалуй, на данный момент худшее, что мог бы придумать Киев», — сказал Клинцевич.

Целью этой акции, по мнению члена Совфеда, является дальнейшее обострение отношений между Россией и Украиной.

Ранее СМИ сообщили о переброске Украиной бронекатеров в Азовское море.