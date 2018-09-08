Флот России пострелял глубинными бомбами в Средиземноморье
Корабли Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море поразили учебные цели в воздухе и над водой из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время учений были поражены все условные цели. Также моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.
Начальник штаба группировки кораблей Андрей Солошин отметил, что учения помогают морякам на практике познакомиться с новым оборудованием и вооружением.
«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — добавил Солошин.
За российскими военными учениями наблюдали представители НАТО.
Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция начала учения в Сирии в качестве ответа на «угрозы» российских военных.