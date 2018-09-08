Флот России пострелял глубинными бомбами в Средиземноморье

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море поразили учебные цели в воздухе и над водой из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время учений были поражены все условные цели. Также моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.

Реклама

Начальник штаба группировки кораблей Андрей Солошин отметил, что учения помогают морякам на практике познакомиться с новым оборудованием и вооружением.

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — добавил Солошин.

За российскими военными учениями наблюдали представители НАТО.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция начала учения в Сирии в качестве ответа на «угрозы» российских военных.