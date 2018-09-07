Небензя назвал число террористов в окрестностях Идлиба

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал число участников бандформирований, которые действуют в Идлибе и его окрестностях, передает РИА «Новости».

В ходе заседания Совбеза ООН Василий Небензя сообщил о нескольких десятках террористических объединений, в составе которых действуют около 50 тысяч боевиков.

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«Всего в зоне деэскалации Идлиб действует 40-45 бандформирований общей численностью около 50 тысяч человек», — заявил Небензя.

Он также добавил, что по действиям западных партнеров может сложиться впечатление, что они не хотят допустить падения «последнего крупного террористического анклава в Сирии».

Ранее в российском Генштабе заявили о ликвидации последнего оплота ИГ (организация запрещена в России) на юго-западе Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.