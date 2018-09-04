Климкин прокомментировал возможность размещении баз НАТО на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV ответил на вопрос о возможном размещении баз НАТО на территории Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму. В связи с этим Климкина спросили, придут ли базы НАТО на смену Черноморскому флоту России.

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«Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там четко это прописано», — отметил Климкин.

Также он заявил, что Украина перед вступлением в НАТО и Европейский союз (ЕС) будет менять конституцию. По его словам, в конституционных поправках будет «прописан» вопрос о размещении военных баз на территории страны.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что украинский парламент собирается в конце сентября проголосовать по вопросу внесения конституционных поправок о курсе страны в ЕС и НАТО.