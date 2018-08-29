В НАТО назвали значительной военную эскадру России в Средиземном море

Официальный представитель блока НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия направила в Средиземное море «значительные военно-морские силы». Об этом пишет израильская газета Haaretz.

По ее словам, в российскую эскадру у берегов Сирии входят несколько кораблей, оснащенных крылатыми ракетами. По ее словам, хотя НАТО и не участвует в сирийской операции, в альянсе постоянно отслеживают военную активность в регионе, поскольку «многие союзники по НАТО граничат с Средиземноморьем».

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Лунгеску не стала комментировать намерения российского ВМФ, ограничившись замечанием о необходимости «проявлять сдержанность и воздерживаться от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии».

«НАТО нет в Сирии, но мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций по достижению прочного политического урегулирования конфликта»,— добавила Лунгеску.

Ранее сообщалось, что НАТО обнаружило 50 «шпионских кораблей» в Эгейском море.