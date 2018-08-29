Президент Бразилии направил войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер проинформировал о направлении ВС на границу с Венесуэлой, что связано с увеличением числа мигрантов из этой страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на север страны в штат Рорайма направили 120 военнослужащих, которые должны будут предотвращать инциденты, связанные с наплывом венесуэльских мигрантов.

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«Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма», — заявил Темер.

Он пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности бразильцев и самих мигрантов.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев намерено направить $46 млн на помощь странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.