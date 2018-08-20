Названы вероятные сроки начала поставок в Индию ЗРК С-400

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия может начать поставлять в Индию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что поставки в данные сроки могут начаться в том случае, если контракт с индийской стороной будет подписан до конца 2018 года.

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«Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны», — сказал Шугаев.

Российская и индийская стороны подписали соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400 «Триумф» по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2016 года.

Ранее стало известно, что профильный совет правительства Индии одобрил закупки С-400.