Генсек НАТО приветствовал предложение главы Афганистана о прекращении огня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о введении режима прекращении огня в отношении движения «Талибан».

«Я приветствую заявление президента Афганистана о втором перемирии с «Талибаном» в Афганистане, я призываю талибов продемонстрировать неравнодушие по отношению к афганцам, уважая его», — написал Столтенберг в твиттере.

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Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии «Талибаном» в честь праздников. Он пообещал, что действие режима прекращения огня продлится три месяца, до дня рождения пророка, при условии, если «Талибан» также будет соблюдать условия режима перемирия.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.