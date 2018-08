СМИ США рассказали, почему невозможно завоевать Россию

Американский портал We are the Mighty, который специализируется на военной тематике, посчитал Россию, США, Китай, Индию и Афганистан странами, которые невозможно завоевать.

Среди причин, по которым Россию невозможно захватить военным способом, портал назвал сложные климатические условия, очень большую территорию, армию, а также особенности национального самосознания. Также авторы отметили, что жители России скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее захватчику. При этом на портале добавили, что захватчику придется сражаться с россиянами в 11 часовых поясах.

Реклама

По мнению авторов портала, США невозможно завоевать из-за сильной армии, большой территории, высокой численности населения и из-за разрешения на владение собственным оружием. В Китае захватчики столкнутся с населением в 1,3 млрд человек, большой площадью, развитой экономикой, которая быстро копирует технологические достижения других стран (включая военные разработки), а также заболеваниями, которые распространены из-за перенаселенности.

В Индии авторы портала указали потенциальным захватчикам на климатические и географические особенности, а также на большое количество субмарин в прибрежных водах. В Афганистане сложности возникнут с рельефом и необходимостью подчинить многонациональное население.

Ранее американский журнал National Interest предсказывал, что ядерная война может начаться «случайно».