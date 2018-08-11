В армии Чехии призвали найти ответственных за смерть своих солдат в Афганистане

Начальник штаба чешской армии Алеш Опата приказал солдатам армии Чехии в Афганистане найти и передать суду террористов, которые организовали убийство трех чешских военнослужащих. Об этом он сказал в эфире «Чешского телевидения».

«Это не возмездие, это справедливость. Это одна из обычных мер, которые мы всегда принимаем», — заявил Опата.

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По его словам, армии необходимо знать, кто организовал теракт и завербовал смертника, чтобы обеспечить безопасность чешским солдатам в Афганистане. Начальник штаба добавил, что на выяснение всех обстоятельств происшествия могут потребоваться месяцы работы.

Террорист-смертник напал на военнослужащих Чехии в Афганистане в воскресенье, 5 августа.

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Андрей Бабиш выступил против повышения военных расходов НАТО.