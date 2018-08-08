DM: британский эсминец сопроводил российские корабли через Ла-Манш

Эсминец королевского флота Великобритании HMS Diamond сопроводил двух российских военных кораблей — крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск» во время пересечения пролива Ла-Манш, сообщает британская газета Daily Mail.

Эсминец HMS Diamond отплыл из порта Дувр, чтобы проконтролировать российских эсминцев, которые направлялись в Атлантический океан, пересекая воды Великобритании.

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По словам командира боевого корабля Бена Кита, экипаж HMS Diamond «гордится тем, что вновь играет свою роль в защите Великобритании, наблюдая за [российскими] судами при их перемещении».

Командир также добавил, что это «рутинная работа для королевского флота».

Как отмечает Daily Star, эсминец HMS Diamond — один из самых передовых кораблей в королевском флоте, его вес достигает почти 9,4 тыс. тонн. Боевой корабль перевозит на борту самое современное оружие.

Помимо этого, командир британского эсминца HMS Diamond Бен Кит заявил, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике увеличилась «десятикратно», добавила газета Daily Express.