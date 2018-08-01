Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 год

Американский сенат принял оборонный бюджет США на 2019 финансовый год в объеме $708,1 млрд. Об этом сообщается на сайте верхней палаты конгресса США.

Как отмечается, 92 парламентария проголосовали за принятие оборонного бюджета.

При этом шесть человек проголосовали против.

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В июне сообщалось, что сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 год.

Как отмечалось, проект предусматривает исключение Турции из программы производства истребителя пятого поколения F-35 из-за планов Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.